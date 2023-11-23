Ольга Любимова обсудила с монгольским коллегой возвращение хранящихся в Эрмитаже артефактов

Министры культуры России и Монголии Ольга Любимова и Чинбатын Номин обсудили возможность возвращения в Монголию хранящихся в Эрмитаже исторических артефактов, найденных советскими археологами, передает пресс-служба монгольского министерства культуры.



«Чинбатын Номин в Санкт-Петербурге обсудила с министром культуры РФ Ольгой Любимовой вопросы возвращения исторических артефактов, найденных экспедицией под руководством советского археолога Петра Козлова в могильниках горы Ноин-Ула в 1924-1925 годах», — указано в сообщении.



Чинбатын Номин отметила, что в рамках государственной программы «Культурное наследие Монголии» ведется поиск и создание копий памятников исторического и культурного наследия страны по всему миру, и Россия в этой программе занимает особое место.



«В этом контексте министры культуры Монголии и России обсудили сотрудничество по возвращению в Монголию артефактов из Ноин-Ула, хранящихся в Эрмитаже, а также их экспонирование в монгольских музеях и получение копий сохранившихся экспонатов», — говорится в сообщении.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России