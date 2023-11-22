Прием заявок на новый конкурс ПФКИ начнется 11 января

22.11.2023

Прием заявок на новый конкурс ПФКИ начнется 11 января
Президентский фонд культурных инициатив откроет прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года с 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе ПФКИ.

В конце декабря фонд подведет итоги первого грантового конкурса. Почти сразу же начнется новый, привели в пресс-службе слова гендиректора ПФКИ Романа Карманова.

«Это отличная возможность для команд, которые пока что не получили поддержку, в новогодние праздники и в период заявочной кампании доработать свои проекты и повторно подать их в фонд», — сказал он.

Заявки будут приниматься до 20 февраля. Свои идеи могут выдвинуть негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (за исключением казенных), а также индивидуальные предприниматели. На сайте ПФКИ и в его соцсетях опубликованы материалы для подготовки заявки, где можно начать заполнение тестового документа, чтобы проработать отдельные блоки до официального старта отбора.


Фото: Pixabay.com