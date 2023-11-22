Прием заявок на новый конкурс ПФКИ начнется 11 января

Президентский фонд культурных инициатив откроет прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года с 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе ПФКИ.





В конце декабря фонд подведет итоги первого грантового конкурса. Почти сразу же начнется новый, привели в пресс-службе слова гендиректора ПФКИ Романа Карманова.





«Это отличная возможность для команд, которые пока что не получили поддержку, в новогодние праздники и в период заявочной кампании доработать свои проекты и повторно подать их в фонд», — сказал он.





Заявки будут приниматься до 20 февраля. Свои идеи могут выдвинуть негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (за исключением казенных), а также индивидуальные предприниматели. На сайте ПФКИ и в его соцсетях опубликованы материалы для подготовки заявки, где можно начать заполнение тестового документа, чтобы проработать отдельные блоки до официального старта отбора.









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