Музыка лейбла «Таврида. Арт» за год собрала 25 миллионов прослушиваний

Альбомы и синглы музыкального лейбла «Таврида. Арт» набрали более 25 миллионов прослушиваний за год его существования. Об этом говорится на сайте арт-кластера «Таврида».





Музыка молодых артистов, которые поддерживаются лейблом, звучит на популярных радиостанциях и телеканалах. С декабря 2023 года композиции будут звучать при посадке пассажиров в поездах ТК «Гранд сервис экспресс», следующих в Крым и из него.





«За год плодотворной работы и сотворчества молодых артистов разных жанров и экспертов «Тавриды» лейблу удалось достичь внушительных результатов», — говорится в сообщении арт-кластера.





«Таврида. Арт» появился в ноябре 2022 года на фоне ухода западных продюсерских центров с музыкального рынка России. На площадках лейбла выходят композиции разных направлений, стилей и жанров.





Также «Таврида. Арт» выпустила записи классической музыки, которые создали участники программы «Академия Юрия Башмета» в академии «Меганом», альбом авторской и необардовской песни, а также аудиоальманах к 200-летнему юбилею драматурга Александра Островского.









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