Выставка о мастерах театральной сцены открылась в Москве

Фотовыставка «Мастера и наставники московской сцены» начала работать на Никитском бульваре. Проект открылся в рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры», сообщила его арт-директор Ольга Егошина на пресс-конференции в ТАСС.





Одним из лиц выставки стал Евгений Каменькович. Проект посвящен мастерам и наставникам московской сцены.





«На Никитском бульваре открылась выставка, которой мы очень гордимся. Мы ее сделали с Департаментом культуры Москвы», — поделилась арт-директор фестиваля «Уроки режиссуры».





Ольга Егошина перечислила и других мастеров, которые «держат наше театральное небо». Речь идет о Гинкасе, Алексее Бородином, Владимире Панкове, Иване Поповски, Марине Брусникиной. По словам Егошиной, эти люди создают славу отечественного театра.









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