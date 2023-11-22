Концерт российских артистов балета в Токио прошел с аншлагом под бурные овации

Российские артисты балета выступили на концерте в одном из лучших залов столицы Японии Tokyo Bunka Kaikan. Публика с восторгом встретила исполнителей.





Перед токийскими зрителями выступили звезды как российского, так и мирового балета. Филипп Степин и Мэй Нагахиса (Мариинский театр), Анжедина Воронцова и Эрнест Латыпов (Михайловский театр), Шарль-Луи Андре Есиями (Балет Цюриха), Вадим Мунтагиров (Королевский балет Великобритании), Якоб Фейферлик (Баварский государственный балет), Алена Ковалева (Большой театр), Алина Кожокару (Английский национальный балет) и Ксандер Париш (Норвежская национальная опера и балет) вышли на сцену, передает РИА Новости . Артисты выступили в спектакле-дивертисменте «Музы балета».





Техника и артистизм покорили японцев, уточнили журналисты. Зал постоянно взрывался аплодисментами и возгласами «Браво!». Финальная овация началась во время последнего номера вечера – па-де-де Китри и Базиля из «Дон Кихота». Аплодисменты практически не смолкали до конца выступления Анжелины Воронцовой и Эрнеста Латыпова.









Фото: Pixabay.com