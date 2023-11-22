Россияне смогут посмотреть хит мирового проката «Лунный человек» с 7 декабря

Фантастическая комедия «Лунный человек» (Китай) выйдет на российских экранах с 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании-прокатчика Base Development.





Фильм «Лунный человек» стал международным кассовым хитом. Фантастическая комедия уже покорила зрителей по всему миру, собрав 460 миллионов долларов. Картина стала одной из самых кассовых картин, снятых в 2022 году.





По сюжету человечеству 2033-го грозит гибель из-за астероида, который приближается к Земле от Марса. Спасение планеты планируется на лунной базе с помощью специального оружия, запущенного со спутника. Однако астероид прилетает к Луне раньше ожидаемого. Все работники базы срочно улетают на Землю, но зазевавшийся техник Дугу Юэ не успевает эвакуироваться и, как он полагает, остается совсем один.





Герой не знает, что остатки цивилизации наблюдают за ним и не могут связаться. Также техник обнаруживает соседа – большого рыжего кенгуру.





Комедия была номинирована на кинопремию Asian Film Awards. В апреле этого года фильм стал конкурсантом IV Международного кинофестиваля «Циолковский». Картина также завоевала гран-при «Клушанцев» фестиваля за лучшие спецэффекты.









Фото: YouTube