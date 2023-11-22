Директор Большого театра заявил, что продолжает работать на текущей должности

22.11.2023

Директор Большого театра заявил, что продолжает работать на текущей должности
Гендиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин заявил журналистам, что продолжает работать на текущей должности. Об этом он рассказал ТАСС.

Владимир Урин отметил, что находится на гастролях в Минске. Никаких официальных сообщений насчет его работы кроме соцсетей и СМИ не было, добавил гендиректор Большого театра.

«Вы знаете, я работаю. <…> Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», — сказал Урин агентству.

Журналисты уточнили, значит ли это, что сообщения о возможной смене руководства неправдивы. Урин подчеркнул, что ответил на вопрос ровно так, как считает необходимым.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о возможном назначении Валерия Гергиева руководителем объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Однако официальной информации пока не появилось.


Фото: YouTube