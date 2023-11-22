Выставка «Донбасс — Россия: история и современность» прибыла в Казань

Выставочный проект «Донбасс — Россия: история и современность» добрался до заключительной точки своего путешествия — Казани. Об этом сообщили в Минкультуры.





Ведомство в Telegram-канале уточнило, что экспозиция открылась в Национальном музее Татарстана благодаря нацпроекту «Культура». Выставка Музея современной истории России рассказывает об исторической связи Донбасса со страной.





«Экспонаты предоставили архивы и частные коллекции», — отметили в Минкультуры.





Жители и гости Казани также могут присоединиться к проекту и передать предметы, связанные с темой экспозиции, которые выставят в специальной витрине.





В министерстве напомнили, что выставки ведущих федеральных музеев проходят при поддержке ведомства. Проект в Казани будет работать до 17 декабря.









Фото: Национальный музей Республики Татарстан / YouTube