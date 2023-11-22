В Царском Селе открылась главная выставка года «Ярче солнца»

Выставка «Ярче солнца» открылась в Екатерининском дворце 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Царское Село».





Выставочный проект приурочен к 20-летию завершения воссоздания Янтарной комнаты, которое длилось почти четверть века. Музей впервые представил практически полностью янтарную коллекцию. Она является крупнейшей в России и одной из самых значительных в Европе.





Экспозиция охватила период с XVII по XX век. На выставке представлено более 100 предметов. Посетители познакомятся с шедеврами янтарного искусства, погрузятся в атмосферу мастерской, услышат пение канарейки, ощутят себя на Куршской косе.





«Эта выставка — в некотором роде жизнеописание Янтарной комнаты: от создания до второго рождения. Это гимн мастерству и мастерам, рассказ о долгом и трудном пути воссоздания шедевра. И это — своеобразная благодарность нашей самой яркой звезде, ради встречи с которой люди садятся в самолеты и поезда дальнего следования», — поделилась директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.





Выставка включает в себя редчайшие изделия из янтаря. Архитектором проекта выступает Анна Ильина. Экспозиция будет открыта до 4 февраля 2024 года для посетителей Екатерининского дворца.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»