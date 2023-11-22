Зрители фестиваля «Снежность» в Новгороде впервые увидят спектакль-эксперимент

22.11.2023
Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» впервые состоится в Великом Новгороде. В рамках мероприятия представят уникальный творческий эксперимент.
Пресс-служба Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА) поделилась с ТАСС
деталями предстоящего события. Эксперимент будет состоять из пяти шуточных опер, которые объединятся в спектакль «Секрет би-дуби-ду». Постановку покажут студенты Школы-студии МХАТ.
«Откроет фестиваль 9 декабря национальный мюзикл «Лукоморье» по мотивам сказок Пушкина продюсерского центра «Триумф» из Москвы», — уточнили в пресс-службе.
Сольный концерт пианиста Ильи Папояна из Санкт-Петербурга поставит точку в фестивале. Лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского исполнит произведения Александра Скрябина, Николая Метнера, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.
Фото: Pixabay.com