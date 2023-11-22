В Государственном историческом музее оценили передачу Украине скифского золота

Предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота Нидерландами невозможно оценить позитивно. Об этом высказался директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.





По его словам, передача золота является негативным событием, поскольку весь межмузейный обмен всегда базировался на доверии друг к другу.





«И каждая сторона подписывает договор, где вписано было, что принимающая страна дает гарантию о возврате экспонатов в музей, это всегда неукоснительно выполнялось», — заявил директор ГИМ в эфире «России 24».





Левыкин полагает, что в таком случае это прецедент возможного невыполнения договора, которое может негативно отразиться на межмузейном обмене.





Ранее министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о договоренности с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче Киеву коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Нидерландах.









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