Звездный состав артистов исполнит оперу Беллини «Пуритане» в Мариинском театре

Опера Беллини «Пуритане» прозвучит в Концертном зале Мариинского театра 30 ноября. На сцену выйдут блистательный состав артистов, уточнили в пресс-службе учреждения.





Редкое для современной оперной сцены сочинение представят Альбина Шагимуратова, Магеррам Гусейнов, Александр Михайлов и Владислав Сулимский. Партию органа исполнит Эдуард Кипрский. Дирижирует Валерий Гергиев.





«Пуритане» — это последнее творение выдающегося мастера бельканто Винченцо Беллини. До сих пор произведение считают одной из самых сложных для певцов опер за всю историю жанра.





«Исполнить ее под силу лишь высококлассным артистам — такими были сопрано Джулия Гризи, тенор Джованни Рубини, баритон Антонио Тамбурини и бас Луиджи Лаблаш», — отметили в Мариинском театре.





В пресс-службе напомнили, что именно для этих виртуозов Беллини и написал «Пуритан».





В прошлом сезоне опера с успехом прозвучала на новой сцене Мариинского. Александр Михайлов впервые исполнил партию Артура Тальбота, а Магеррам Гусейнов – Джорджа Уолтона. 30 ноября они снова выйдут на сцену в компании Альбины Шагимуратовой и Владислава Сулимского. Солисты расскажут историю о выборе между любовью и долгом чести, о смертельной опасности, безумии и милосердии.









Фото: Пресс-служба Мариинского театра