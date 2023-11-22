В Кремлевском дворце пройдут декабрьские «Безумные танцы»

Шоу «Безумные танцы с Фабио Мастранджело» пройдет в Государственном Кремлевском дворце 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра «Русская филармония».





Солистами шоу будут Дарья Зыкова (сопрано), Константин Захарато, Кирилл Ячменев, Олег Пискунов (балалайки), Иван Таланин (бандонеон), Родион Петров (Скрипка), Инна Свечникова, Николай Пантюхин («Танцы со звездами»). Также на сцене Кремлевского дворца выступят шоу-театр DIVO под руководством Юрия Боровикова, ирландское танцевальное шоу Celtica, бэк-вокал оркестра «Русская филармония», симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и дирижер Фабио Мастранджело.





На концерте прозвучат популярные мировые хиты – Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, Танец льда и пламени из «Игры престолов».





«Танцы страсти и любви, жгучие ритмы Латинской Америки, пряные мелодии солнечной Испании, и легендарное танго», — говорится в сообщении пресс-службы.





Напомним, Мастранджело является одним из самых востребованных дирижеров России и мира. Оркестр «Русская филармония» отмечает день рождения своего главного дирижера концертом «Безумный танцы».









Фото: YouTube