Гастроли Большого театра в Минске стартовали 22 ноября

Гастроли Большого театра России 22 ноября открываются в Минске. Из столицы выехали 390 человек и десять фур.





Артисты Большого театра 22 и 23 ноября покажут оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», пишет «Российская газета» . 25 и 26 ноября пройдет один из самых известных балетов в постановке Юрия Григоровича «Иван Грозный».





По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, такой выбор репертуара связан не с тематикой произведений, но с желанием показать масштабные и любимые постановки в достойном исполнении.





«Мы решили привезти два спектакля, которые выдержали испытания временем. Ведь одно из важных направлений Большого — сохранение классического наследия!» — поделился Урин.





Напомним, в прошлом сезоне на сцене Большого театра выступали коллеги из дружественной республики. Белорусский национальный Большой театр оперы и балета представил оперу «Охота короля Стаха» и балет «Щелкунчик». Визит московских артистов в Минск является ответным.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва