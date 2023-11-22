В Москве завершилась реставрация доходного дома Натальи Тюляевой

Реставрационные работы доходного дома Натальи Тюляевой в центре столицы завершились. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.





Глава города в Telegram-канале сообщил о завершении реставрации Доходного дома на улице Забелина.





«Здание было построено в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна и вошло в ансамбль городской усадьбы Н.А. Сумарокова — Н.А. Тюляевой. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения», — написал Собянин.





По его словам, в доходном доме до революции размещались большие квартиры. Каждая из них занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угольные печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков. Со временем в доме появились перегородки. Однако реставраторы восстановили историческую планировку и декор.









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