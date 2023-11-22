Музейно-театральный квартал Бахрушинского музея откроется в 2024 году

Бахрушинский музей в 2024 году откроет Музейно-театральный квартал.



Об этом сообщила в Минкультуры России генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, передает пресс-служба ведомства.



Руководитель представила также выставочную программу музея на предстоящий год.



«История отечественного театра насыщена и многогранна, и Бахрушинский театральный музей ее бережно хранит. С открытием нового Музейно-театрального центра знакомство с родной культурой станет еще увлекательнее, его смогут посещать до 500 тысяч человек в год. Проект объединит 6 зданий на Павелецкой и 12 филиалов Бахрушинского музея в Москве, Зарайске и Туле», – приводит пресс-служба слова министра культуры России Ольги Любимовой.



Отмечается, что общая площадь всех объектов Бахрушинского музея составит 16 тысяч квадратных метров, экспозиционная площадь составит 7,3 тысячи квадратных метров.



В новом пространстве будет представлено 11,5 тысячи предметов из фондов музея, 55 тысяч цифровых изображений, 196 интерактивных мультимедийных инсталляций.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России