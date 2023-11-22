В Петербурге признали объектом культурного наследия дом, в котором жил Петров-Водкин

В Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом начала XX века на Васильевском острове, где жил художник Кузьма Петров-Водкин, сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).



Сообщается, что в этом доме художник работал над своей знаменитой картиной «Купание красного коня».



«Доходный дом Анастасии Корниловой на Среднем проспекте Васильевского острова, 56, признан региональным памятником. В 1911-1913 годах здесь жил художник Кузьма Петров-Водкин. В этот период он создал картину "Купание красного коня". Здание построено в 1909 году по проекту архитектора Александра Барановского», — указано в сообщении.



В комитете сообщили, что дом на углу Среднего проспекта и 14-й линии Васильевского острова был построен, когда участок перешел потомственному почетному гражданину Михаилу Корнилову. Впоследствии владелицей дома стала его жена Анастасия Корнилова.









Фото: пресс-служб КГИОП



