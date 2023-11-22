С начала работы кинопарка «Москино» снято уже 11 фильмов

Сообщается, что первая очередь кинопарка заработала в августе этого года.«Очень важным событием стало открытие на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы кинопарка "Москино". Это огромный культурный кинокластер, он активно строится, но киносъемки на его территории уже активно проводятся, снято уже 11 кинокартин, очередь на съемки расписана уже на год и более вперед», — приводит агентство слова Герасимова.Глава комиссии отметил, что кинопарк станет масштабной культурной досуговой и просветительской площадкой, местом притяжения для горожан и туристов.