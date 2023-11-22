Умер украинский актер театра и кино Александр Крыжановский

Скончался украинский актер театра и кино Александр Крыжановский.



Артист известен по сериалу «Возвращение Мухтара», фильму «Битва за Севастополь», другим работам.



Актер умер в возрасте 66 лет, передает украинское издание «Главком» со ссылкой на сына актера.



Причиной смерти актера стал инфаркт.



С конца 1990-х годов Крыжановский занимал должность режиссера и художественного руководителя Нового драматического театра на Печерске в Киеве. Ранее артист работал актером Киевского театра эстрады и параллельно преподавал актерское мастерство в Киевском государственном институте театрального искусства.









Фото: Pixabay.com



