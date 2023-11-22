Умер украинский актер театра и кино Александр Крыжановский

Первая очередь кинопарка заработала в августе этого года.
Артист известен по сериалу «Возвращение Мухтара», фильму «Битва за Севастополь», другим работам.
Выставка представляет предметы быта из коллекции Российского этнографического музея, в оформлении ко...
Киев сообщил, что нидерландский музей отказался от взыскания с Киева стоимости хранения экспонатов з...
Глава правительства отметил, что каждая творческая работа Илзе Лиепы — всегда успех, высокие професс...
Первая очередь кинопарка заработала в августе этого года.
Артист известен по сериалу «Возвращение Мухтара», фильму «Битва за Севастополь», другим работам.
Выставка представляет предметы быта из коллекции Российского этнографического музея, в оформлении ко...
Киев сообщил, что нидерландский музей отказался от взыскания с Киева стоимости хранения экспонатов з...
Глава правительства отметил, что каждая творческая работа Илзе Лиепы — всегда успех, высокие професс...
Международный кинорынок DICM 2023 в Дубае (ОАЭ) пройдет 22 и 23 ноября.
В число картин-финалистов вошли «Чебурашка», «Вызов», «Нюрнберг», «За Палыча», «Фиксики», «Баба Яга ...
По модельному стандарту уже переоснащено 1229 библиотек.
Договор расторгнут в одностороннем порядке, сообщила артистка.
За минувшие выходные картина Александра Войтинского заработала 209 млн рублей.
Киноплощадки Москвы посетили представители крупных продюсерских компаний Индии.
Выставка позволяет познакомиться с основными этапами жизненного пути легендарного судна.
Министерство культуры Хабаровского края и Музеи Московского Кремля заключили соглашение о сотрудниче...
Гастроли пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия».
Выставка организована Российской галереей искусств и Алупкинским дворцово-парковым музеем-заповедник...
Церемония награждения музыкальной премии состоится в конце ноября.
Телеканал СТС выпустит продолжение легендарного сериала.
Зрители увидят фотоснимки Устиньи Артемьевны.
Артист работал в Истринском муниципальном драматическом театре.
Конкурс оценивает произведения начинающих авторов возрастом от десяти до 17 лет.
22.11.2023