Умер украинский актер театра и кино Александр Крыжановский

22.11.2023

Умер украинский актер театра и кино Александр Крыжановский
Скончался украинский актер театра и кино Александр Крыжановский.

Артист известен по сериалу «Возвращение Мухтара», фильму «Битва за Севастополь», другим работам.

Актер умер в возрасте 66 лет, передает украинское издание «Главком» со ссылкой на сына актера.

Причиной смерти актера стал инфаркт.

С конца 1990-х годов Крыжановский занимал должность режиссера и художественного руководителя Нового драматического театра на Печерске в Киеве. Ранее артист работал актером Киевского театра эстрады и параллельно преподавал актерское мастерство в Киевском государственном институте театрального искусства.


Фото: Pixabay.com