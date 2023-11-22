Украина сообщила о возвращении Киеву коллекции скифского золота

Нидерландский музей передаст Киеву коллекцию скифского золота из музеев Крыма.



Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины в соцсетях.



«МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировались на выставке "Крым — золотой остров в Черном море" в археологическом музее Амстердамского университета», — указано в сообщении.



В министерстве добавили, что нидерландский музей отказался от взыскания с Киева стоимости хранения экспонатов за девять лет.



На сообщение отреагировала глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Она назвала решение Нидерландов «абсолютно неверным» и «вопиюще противоправным».



«В любом случае Нидерланды должны понимать, что передача наших, исконно крымских, а значит, российских сокровищ Киеву станет необратимой ошибкой, чтобы не выразиться крепче. И повлечет за собой самые серьезные последствия», — написала Елена Ямпольская в своем Telegram-канале.









Фото: скриншот видео YouTube