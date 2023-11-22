Михаил Мишустин поздравил с юбилеем Илзе Лиепу

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России балерину Илзе Лиепу с юбилеем.



Поздравление размещено на сайте правительства.



Глава правительства отметил, что каждая творческая работа Илзе Лиепы — всегда успех, высокие профессиональные оценки и несмолкаемые аплодисменты.



«Искренней благодарности заслуживает ваша огромная благотворительная деятельность. Вы многое делаете для одаренных детей, поддерживаете молодые таланты, реализуете масштабные проекты, среди которых "Русский балет навсегда"», — говорится в сообщении.



Михаил Мишустин пожелал народной артистке удачи во всем, вдохновения, здоровья и благополучия.



Илзе Лиепа родилась 22 ноября 1963 года в Москве. Балерина с 1981 по 2016 год была солисткой, примой Государственного академического Большого театра.









Фото: скриншот видео Первого канала/YouTube