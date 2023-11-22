Россия представит рекордное число проектов на Дубайском кинорынке

На Дубайском кинорынке будет представлено рекордное количество российских проектов, передает пресс-служба Роскино.



Международный кинорынок DICM 2023 в Дубае (ОАЭ) пройдет 22-23 ноября. Мероприятие признано лучшим ежегодным событием медиаиндустрии на Ближнем Востоке и Северной Африке. Российское присутствие на кинорынке в этом году станет самым масштабным за три года участия. Россия представит почти 80 фильмов, сериалов и анимации от 16 кинокомпаний.



Отмечается, что главной аудиторией кинорынка являются международный дистрибьюторы, представители телевизионных каналов, VOD платформ. Участниками кинорынка станут более 200 покупателей контента из 30 стран.



В Роскино сообщили, что минувший год стал результативным для российских участников: по итогам рынка DICM был продан целый ряд проектов.



В число новинок, которые будут представлены на кинорынке, вошли экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», сериал «Библиотекарь», детектив «Красный шелк», хоррор «Телекинез» и многое другое.









Фото: Dubai International Content Market/YouTube