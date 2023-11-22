Объявлен шорт-лист премии «Герои большой страны»

Более 40 фильмов вошли в шорт-лист премии-фестиваля «Герои большой страны», передает пресс-служба премии.



В число картин-финалистов вошли «Чебурашка», «Вызов», «Нюрнберг», «За Палыча», «Фиксики», «Баба Яга спасает мир» и другие киноленты.



Всего в шорт-лист вошел 41 проект игрового и документального кино. На премию всего было подано 569 проектов. Отборщики отсмотрели в общей сложности 228 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента, сообщили организаторы.



В короткий список также вошли документальный фильм «Донбасс. Признанный» донецкого режиссера Владимира Аграновича, веб-сериал «Про людей и про войну» студии Artel Film Production.



Победителей премии назовут 8 декабря в Екатеринбурге.









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