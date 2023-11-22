В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

Международный кинорынок DICM 2023 в Дубае (ОАЭ) пройдет 22-23 ноября.
В число картин-финалистов вошли «Чебурашка», «Вызов», «Нюрнберг», «За Палыча», «Фиксики», «Баба Яга ...
По модельному стандарту уже переоснащено 1029 библиотек.
Договор расторгнут в одностороннем порядке, сообщила артистка.
За минувшие выходные картина Александра Войтинского заработала 209 млн рублей.
Международный кинорынок DICM 2023 в Дубае (ОАЭ) пройдет 22-23 ноября.
В число картин-финалистов вошли «Чебурашка», «Вызов», «Нюрнберг», «За Палыча», «Фиксики», «Баба Яга ...
По модельному стандарту уже переоснащено 1029 библиотек.
Договор расторгнут в одностороннем порядке, сообщила артистка.
За минувшие выходные картина Александра Войтинского заработала 209 млн рублей.
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22.11.2023