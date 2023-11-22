В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

22.11.2023

В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
В Томске отменен концерт российской рок-исполнительницы Дианы Арбениной.

Об отмене выступления певица написала в своем Telegram-канале.

«Без объяснения причин концерт в Томске был отменен, и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы», — написала артистка.

Концерт Арбениной планировался 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта.

Ранее были отменены выступления Арбениной в Йошкар-Оле и Саратове.


Фото: скриншот видео "А поговорить"/YouTube