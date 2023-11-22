В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

В Томске отменен концерт российской рок-исполнительницы Дианы Арбениной.



Об отмене выступления певица написала в своем Telegram-канале.



«Без объяснения причин концерт в Томске был отменен, и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы», — написала артистка.



Концерт Арбениной планировался 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта.



Ранее были отменены выступления Арбениной в Йошкар-Оле и Саратове.









Фото: скриншот видео "А поговорить"/YouTube