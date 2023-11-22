Сборы «По щучьему велению» в России превысили 2 млрд рублей

Сообщается, что за минувшие выходные картина Александра Войтинского заработала 209 млн рублей, а общие сборы составили 2,093 млрд рублей, что выше сборов второй части франшизы «Последний богатырь», заработавшей 2,049 млрд.Таким образом лента заняла седьмое место в списке самых кассовых российских фильмов.По итогам выходных на втором месте по сборам оказалась картина «Капитан Марвел 2», которая принесла кинотеатрам 50,8 млн рублей. На третьей строчке разместилась комедия «Моя ужасная сестра 2». В список лидеров проката также вошли триллер «Катастрофа», комедия «Папаша в бегах», спортивная драма «Легенда о самбо».