Индийские кинокомпании проведут съемки в Москве

22.11.2023
Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы.
Первые съемки начнутся уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
Сообщается, что киноплощадки Москвы посетили представители крупных продюсерских компаний Индии. Они познакомились с возможностями, которые Москва предлагает съемочным группам.
«Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран», — приводят в пресс-службе слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что на переговорах обсуждались и другие перспективные направления сотрудничества, в частности презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях.
Ранее газета «Культура» сообщала о строительстве
в Москве самой большой в мире киноплощадки для съемок натурного кино. Две студийные площадки строятся на Киностудии им. Горького и на МЕТМАШе.
Фото: Pixabay.com