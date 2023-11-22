В Уфе открылась выставка Музея Мирового океана о легендарном ледоколе «Красин»

В Музее полярников им. В.И. Альбанова в Уфе открылась выставка «Ледокол "Красин" — если быть, то быть лучшим!».



Выставка подготовлена филиалом музея-заповедника «Музей Мирового океана» в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» и посвящена истории легендарного судна.



Проект позволяет познакомиться с основными этапами жизненного пути легендарного судна. В основу выставочного проекта легли подлинные предметы из коллекции музея «Ледокол «Красин», в том числе судовое оборудование, инструменты, книги, предметы быта, фотографии, личные вещи членов экипажа разных лет.



На выставке представлены фондовые предметы, иллюстрирующие триумфальное спасение ледоколом «Красин» экспедиции У. Нобиле в 1928 году, 95-летие которого отмечается в этом году.



Выставка будет работать до 21 января 2024 года.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России