В Хабаровском крае будут проводиться выставки из собрания Музеев Московского Кремля

Министерство культуры Хабаровского края и Музеи Московского Кремля заключили соглашение о сотрудничестве.



В рамках соглашения в Хабаровском крае будут проводиться выставки из собрания музеев об истории русской культуры, выставки современного искусства, передает пресс-служба регионального правительства.



Документ был подписан в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума главой минкультуры края Юрием Ермошкиным и генеральным директором Музеев Московского кремля Еленой Гагариной.



«Первый проект, который откроется в 2024 году по поручению губернатора края Михаила Дегтярева в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова, будет посвящен произведениям искусства из золота», — указано в сообщении.



Юрий Ермошкин отметил, что выставка даст широкой публике возможность погрузиться в историю искусства, станет важным шагом в сохранении и популяризации культурного наследия страны.









Фото: Pixabay.com