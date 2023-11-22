Красноярский филармонический оркестр выступит в пяти городах Центральной России

Красноярский филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина отправится на гастроли по России, передает пресс-служба Красноярской филармонии.



Коллектив выступит в пяти городах Центрального федерального округа с программой «Русский оркестр. Новый взгляд». Гастроли пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия» в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры. В программу войдут кавер-версии популярной классики, оригинальные сочинения, известные композиции русского рока, кинематографа, компьютерных игр. Выступление оркестра будет сопровождаться световым шоу и видеорядом.



Отмечается, что Красноярский филармонический оркестр впервые участвует в программе «Мы — Россия». Гастроли оркестра пройдут в Дзержинске, Нижнем Новгороде, Мичуринске, Липецке и Воронеже.



«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов — увидеть лучшие спектакли и концерты», — приводят в пресс-службе слова министра культуры России Ольги Любимовой.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии