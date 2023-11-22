В Воронцовском дворце открылась выставка работ Марии Ломакиной

В Воронцовском дворце в Крыму открылась выставка «Тише...Мария Ломакина», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выставка организована Российской галереей искусств и Алупкинским дворцово-парковым музеем-заповедником. В экспозицию вошли 36 произведений живописи и графики из фондов двух музеев, в том числе 21 произведение Ломакиной.



Сообщается, что после выставки «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» в Москве дочь Марии Ломакиной Марина Алексеевна передала в фонды Российской галереи искусств 57 произведений художницы.



«Мы открываем широкому зрителю неизвестные картины Марии Ломакиной, вошедшие в коллекцию музея благодаря ее дочери. Больше семидесяти лет полотна бережно хранились в семье художницы. Посетители выставки "Тише..." станут одними из первых зрителей, и получат уникальную возможность увидеть произведения искусства в практически "девственном" виде — на холстах, без обрамления. Точно такими, как их создавала Мария Владимировна», — рассказал директор Музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.



Руководитель отметил, что в 2024 году будет 60 лет с момента ухода Ломакиной, творческая биография которой неразрывно связана с историей страны.



«Несмотря на все пережитые невзгоды, художнице удалось сохранить внутренний мир и свободу самовыражения», — отметил директор.

Выставка будет доступна до 28 января 2024 года.











