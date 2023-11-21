Дмитрий Хрусталев станет ведущим «Золотого Граммофона»

Шоумен Дмитрий Хрусталев проведет церемонию награждения ведущей музыкальной премии страны «Золотой Граммофон» с другими артистами. Мероприятие состоится в конце ноября.





Помимо Хрусталева в роли ведущих на вечере награждения будут Филипп Киркоров, Митя Фомин, ведущий утреннего шоу «Русские перцы» Антон Юрьев. Напомним, Иван Ургант вел «Золотой Граммофон» с 2008 года. Однако в 2022-м ситуация изменилась. Пресс-служба премии объявила ведущим Вадима Галыгина. Детали «Золотого Граммофона» этого года пока держатся в секрете.





Сейчас эстафета переходит Хрусталеву. Шоумен будет отвечать за юмор на главном событии года. Ранее Хрусталев и Ургант были соведущими на Первом канале. В 2022-м последний потерял свою авторскую передачу и рекламные контракты.









Фото: YouTube