Продолжение сериала «Не родись красивой» выйдет в 2024 году

Продолжение знаменитого сериала «Не родись красивой» выйдет на СТС в 2024 году. Об этом рассказал главный режиссер телеканала Антон Федотов.





СТС решил сделать продолжение легендарного проекта. Антон Федотов сообщил об этом на презентации нового сезона канала.





Напомним, сериал «Не родись красивой» вышел в 2005 году на СТС. Главная героиня работает секретарем в крупной компании по производству модной одежды. Отношения в коллективе не складываются, коллеги часто злословят над девушкой, считая ее непривлекательной. По сюжету героиня влюбляется в своего руководителя, который лишь пользуется ее вниманием.





Всего в 2024 году телеканал планирует выпустить 40 новых проектов. Замгендиректора Национальной медиагруппы по развлекательному вещанию и гендиректор СТС Александр Акопов уточнил, что среди них – очередной сезон сериала «Молодежка», детское шоу «Ученик суперниндзя», новогодняя картина «Не скажу», сериал «Плакса», шоу с Егором Кридом «Прятки» и многие другие.









Фото: YouTube