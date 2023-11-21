Видеолекторий о матери Георгия Жукова пройдет в музее под Калугой

Видеолекторий «Мама полководца», посвященный матери Георгия Жукова, пройдет в филиале Музея Победы под Калугой. Об этом рассказали в пресс-службе музея.





Жители Жукова узнают о судьбе матери полководца в рамках видеолектория. Зрителей познакомят с женщиной, которая воспитала прославленного военачальника.





«В Калужском филиале Музея Победы – «Музее Г. К. Жукова» впервые состоится видеолекторий, посвященный Дню матери», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





На лекции посетители увидят фотоснимки Устиньи Артемьевны, кадры с ее детьми. Гости погрузятся в ее биографию и нелегкую судьбу. Женщина много работала, была физически сильна, трудилась сразу после рождения детей, поэтому не имела возможности тратить много времени на воспитание. С детства она прививала им любовь к труду. Уже в шесть лет Жуков шел в поле работать с родителями.





Став военачальником, он продолжал заботиться о матери. В годы войны полководец вывез ее из деревни перед входом немцев.









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