Российский актер театра и кино Максим Шахров умер в 27 лет

Российский актер театра и кино Максим Шахров ушел из жизни 21 ноября. Об этом рассказала пресс-службе Истринского муниципального драматического театра.





Коллеги артиста сообщили, что он скончался на 28-м году жизни. Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года. Актер был выпускником Московского государственного института культуры, где он учился по направлению «артист драматического театра и кино».





В истринской драме он работал с 2020 года. На сцене театра он сыграл в таких спектаклях, как «Тайна волшебных часов», «Капризная принцесса», «Бременские музыканты», «Золушка», «Укрощение строптивой» и других постановках.





В 2023 году Шахров дебютировал как киноактер. Артист сыграл Коляна в фантастическом боевике «Закрытый уровень» режиссера Антона Розенберга. Премьера сериала состоялась в апреле.









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