Более 350 человек побывали на мастер-классах в День телевидения на выставке «Россия»

Более 350 человек посетили мастер-классы ко Дню телевидения на выставке-форуме «Россия». Об этом рассказали в пресс-службе экспозиции «Мир цифры».





Программа празднования Дня телевидения была разнообразной, как и аудитория. Гостями стали родители, бабушки и дедушки с детьми, школьники, студенты и причастные к празднику специалисты.





«Посетить мастер-классы в лектории Wink смогли более 350 человек», — отметили в пресс-службе.





В частности, посетители смогли поучаствовать в мастер-классе режиссера, лауреата премии ТЭФИ, члена академии российского телевидения Антона Михалева. Ведущий рассказал, как бороться со страхами, волнением и чрезмерной рефлексией. Актер также дал гостям полезные советы и упражнения для тренировки памяти, внимания и фантазии.





Другими спикерами стали руководитель редакции фотографии ТАСС Сергей Шахиджанян, ведущий телеканала РЕН ТВ Борис Рыжов, ведущий Юрий Сидоренко. В конце дня продюсер Павел Сарычев, креативный продюсер «Руки вверх! Production» Вадим Бакунев и звезда сериала «Плакса» Диана Енакаева в конце дня приняли участие в разговоре о съемках кино для детской и подростковой аудитории. Также состоялся эксклюзивный показ сериала «Недетское кино». Премьера проекта запланирована на 2024 год.









Фото: YouTube