Посвященная Дому Советов выставка открылась в Калининграде

Выставка «Ускользающая натура» открылась в Калининградском областном историко-художественном музее. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.





Экспозицию посвятили недостроенному Дому Советов, демонтаж которого начался в Калининграде. На выставке представлены работы десяти местных художников. Произведения подготовлены специально для проекта в разных техниках.





«Выставка «Ускользающая натура», посвященная зданию Дома Советов, открылась в областном историко-художественном музее и будет работать до 24 декабря», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС





Проект реализован музеем совместно с Калининградской областной научной библиотекой. Цель выставки – сохранить уникальное сооружение в искусстве. Министр культуры и туризма области Андрей Ермак на открытии заявил, что проект может дать яркую возможность еще раз какую-то часть своей жизни прожить с Домом Советов, который был, остается и будет частью истории города.





Здание представляет собой две 21-этажные башни. Дом Советов считается одним из символов Калининграда. Строительство комплекса стартовало в 1970-м. Введение здания в эксплуатацию планировалось на 1988 год. Однако работы приостановили во второй половине 80-х. В 2023 году начался демонтаж Дома Советов.









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