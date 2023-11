Старый хит Кати Лель ворвался в топ-5 мировых чартов

Песня Кати Лель (Екатерины Чуприниной) «Мой мармеладный» попала в лидеры чарта «50 вирусных трендов» мира. Об этом свидетельствуют данные стримингового сервиса Spotify.





Хит, который вышел почти 20 лет назад, занял в рейтинге четвертое место. Песня обогнала саундтрек к недавней кинопремьере «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — The Hanging Tree, а также композицию Тейлор Свифт Is It Over Now? из нового альбома исполнительницы.





Мелодия завирусилась в соцсетях несколько недель назад. Зарубежные блогеры стали массово записывать видео в запрещенной соцсети, «Тик-Токе» и на других платформах. При этом авторы роликов наряжаются в шубы и шапки.





Сама Катя Лель призналась, что ей «безумно приятен этот факт» неожиданной волны популярности старого хита. Певица уверена, что композиция обрела новое дыхание благодаря «энергии и вибрациям».









Фото: YouTube