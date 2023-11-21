Прилучный и Брутян появятся в комедии «Неприличные гости»

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян сыграют семейную пару в комедии «Неприличные гости». Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.





Актер рассказал о начале съемок проекта. По его словам, «Неприличные гости» являются уморительной и в то же время трогательной и вдохновляющей комедийной историей о семейных взаимоотношениях на примере трех пар.





«Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке», — написал актер.





Прилучный назвал состав коллег по съемочной площадке замечательным. Актер уточнил, что в фильме также сыграют Максим Лагашкин, Екатерина Сутулова, Владимир Сычев и Янина Студилина.





Комедия выйдет весной 2024 года. Прилучный полагает, что картина придется поклонникам по душе.









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