В Москве назвали победителей Большого детского фестиваля

Церемония объявления победителей VI Большого детского фестиваля (БДФ) состоялась в Москве. Так, «Календарь ма(й)я» и «Далекие близки» стали лучшими фильмами для детей.





Детское жюри определило победителей БДФ. Директор Театра кукол Республики Карелия Любовь Васильева получила приз за вклад в развитие искусства для детей и юношества, передает ТАСС





«Каждый раз, когда ребята называют победителей, я для себя отмечаю, что им нравится. А ведь это младшая и старшая возрастная группа, это ребята от 8 до 16 лет. Те проекты, которые они выбирают, и есть тот самый интерес нашей молодежи, наших детей», — поделился с журналистами худрук фестиваля и Московского Губернского театра Сергей Безруков.





Гендиректор ПФКИ Роман Карманов добавил, что фестиваль расширяется, появляются новые номинации и инициативы, которые связаны с регионами. По его словам, для Фонда радостно, когда театры создают спектакли, а участники проекта, поддержанного ПФКИ, приезжают в регионы, что делает БДФ.









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