Михаил Бычков лишился должности худрука Воронежского камерного театра

Воронежский режиссер Михаил Бычков оставляет должность художественного руководителя Камерного театра. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.





Бычков лишился занимаемой должности по решению ведомства. Режиссера временно заменит директор театра Олег Ткаченко, который будет исполнять обязанности худрука.





«Назначение нового худрука планируется до Нового года, сейчас идет общение с претендентами», — уточнили в правительстве Воронежской области.





Местные власти уверены, что коллектив государственного театра и его высокий уровень работы будут сохранены.





Напомним, Михаил Бычков основал Камерный театр 30 лет назад и сделал его одним из самых успешных в городе. Сначала учреждение находилось в ДК железнодорожников. В 2014 году для труппы было построено собственное современное здание в центре Воронежа.









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