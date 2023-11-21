Лауреаты Grammy из Тувы провели мастер-класс по горловому пению на выставке «Россия»

Лауреаты музыкальной премии Grammy группа «Алаш» в день Тулы на выставке-форуме «Россия» провели мастер-класс по горловому пению для гостей. Об этом журналистам рассказала начальник отдела профессионального искусства и образования минкультуры республики Мария Наксыл.





Тувинские музыканты показали всем желающим свое мастерство, а также рассказали об особенностях горлового пения, поделилась с ТАСС Наксыл. Фольклорная группа в рамках мастер-класса также исполнила народные песни республики.





Горловое пение является видом искусства, присущим тувинцам, алтайцам и монголам. Уникальность этого направления заключается в том, что исполнитель одновременно извлекает две ноты и образует своеобразное двухголосное соло. В Туве горловое пение принято называть хоомей. Оно отличается разнообразием стилей.









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