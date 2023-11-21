Театры трех городов удостоились премии Минкультуры России за лучшие спектакли

Победителями премии Министерства культуры России за лучшую постановку по произведениям русской классики стали три театра. Награждение лауреатов состоялось на церемонии закрытия VI Большого детского фестиваля.





Одним из лучших спектаклей стал «Ревизор» карельского Театра кукол. Вторая постановка – «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Брянского областного театра юного зрителя. Третьим лауреатом стал спектакль «Последний срок» Иркутского областного театра кукол «Аистенок», сообщило Минкультуры России в Telegram-канале





Замминистра культуры Андрей Малышев и Сергей Безруков в свою очередь вручили награду за вклад в развитие искусства для детей и юношества директору Театра кукол Республики Карелия Любови Васильевой.









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