В Псковском музее-заповеднике нашли два клада монет XVI–XVIII веков

Сотрудники Псковского музея-заповедника при участии коллег из Института истории материальной культуры Российской академии наук обнаружили два клада монет в неизученных фондах. Об этом рассказала гендиректор музея Светлана Мельникова.





Собеседница ТАСС поделилась с агентством, что опытный нумизмат, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов завершил работу. В музее он исследовал фонды и выявил в ранее не изученном собрании два клада. Находки были разделены на пару разных комплексов.





«Первый — это русские и польские монеты XVIII–XIX веков, по их структуре и схожей сохранности стало понятно, что это клады: большой крестьянский клад из имперских «пятаков» и небольшой клад из польских серебряных монет», — уточнила Мельникова.





По ее словам, серия польских монет относится к периоду Речи Посполитой Сигизмунда III. В ней есть монеты трех номиналов превосходной сохранности, добавила гендиректор музея. Второй большой комплекс — русские и шведские монеты XVI–XIX веков.









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