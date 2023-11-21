Проект «Пресня: выставка моей памяти» откроется в центре «Зотов»

Масштабный выставочный проект «Пресня: выставка моей памяти» начнет работать 25 ноября в центре «Зотов». Об этом сообщили организаторы.





Центр «Зотов» представит экспозицию, которая создает образ Пресненского района на пересечении культурных, географических и личных координат. Выставка будет состоять из экспонатов государственных музеев, личных дневников жителей, фотографий знаковых событий, кинохроники, произведений художников-шестидесятников и современных авторов. Район покажут как образ, создаваемый из воспоминаний его населения, а не как набор краеведческих достопримечательностей, уточнили в центре.





«Выставка будет состоять из тематических разделов: «Вы здесь», «Пресня индустриальная», «Пресня зеленая», «Пресня шумная», «Пресня красная» и «Пресня нездешняя». В основе создания нарратива экспозиции лежит нелинейный подход, где реальные время и пространство соединяются, смешиваются, меняются местами, подчиняясь законам драматургии, а не соотнесению временных рубежей и географических точек», — говорится в сообщении.





Богатая история района будет представлена сквозь призму повседневности и личный опыт освоения места. Пресня появится в двух регистрах — реальном и воображаемом. В экспозицию войдут более 350 артефактов из собраний знаменитых музеев России. Выставка будет работать до 11 февраля 2024 года.









Фото: Артур Бондарь и Oксана Юшко. НИИР Фазотрон перед сносом / Центр «Зотов»