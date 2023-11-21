В ММОМА открылась посвященная Дмитрию Налбандяну выставка

Выставочный проект «Дмитрий Налбандян. Невозможное возможно» открылся 15 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Проект посвящен народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну. Выставка приурочена к 30-летию музея-мастерской автора, который с 2018 года входит в состав ММОМА.





Экспозиция знакомит зрителя с жанровым и тематическим разнообразием художественного наследия автора. Выставка направлена на осмысление значимости личности Налбандяна в истории отечественного искусства, отметили в пресс-службе.





Зритель может увидеть множество документальных свидетельств прошлого, а также эскизы, рисунки и живописные полотна художника. В экспозицию вошли более 200 произведений Налбандяна. Выставка будет открыта до конца марта 2024-го.





Художник родился 15 сентября 1906 года в Тифлисе. Скончался он 30 июня 1993-го в Москве.





Выставки Налбандяна при жизни проходили как в СССР, так и за рубежом: в Венгрии, ГДР, Финляндии, Японии, Индии, Франции. Сейчас работы мастера хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Исторического музея (Москва), Русского музея, ММОМА, а также в Государственной картинной галерее Армении (Ереван), в коллекциях Галереи Уффици во Флоренции и многих других учреждениях и частных собраниях.









Фото: Пресс-служба ММОМА