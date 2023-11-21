Мастер-классы для молодых музыкантов пройдут в Горках Ленинских

Мастер-классы для молодых музыкантов пройдут 25 и 26 ноября в Горках Ленинских. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.





Солисты оркестра современной музыки OpensoundOrchestra проведут в Горках Ленинских открытую лабораторию. В исторической подмосковной усадьбе состоятся два концерта с участием народной артистки России Татьяны Гринденко и ансамбля OpusPosth, композитора Владимира Мартынова и солистов OpensoundOrchestra.





Также в программе ожидаются мастер-классы, на которые приглашают студентов – исполнителей на струнных инструментах, молодых композиторов и ценителей современной музыки. Цель проекта – поддержка молодых отечественных авторов и исполнителей, а также популяризация академической камерной музыки.





После мастер-классов квартет солистов OpensoundOrchestra исполнит произведения современных российских авторов. 26 ноября гости услышат совместное исполнение тремя струнными квартетами знакового сочинения Стива Райха Triple quartet, а также нового произведения Владимира Мартынова. Перед этим состоится творческая встреча с Мартыновым.









Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»