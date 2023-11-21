Музей русского импрессионизма поделился выставочными планами на 2024 год

Посетители Музея русского импрессионизма в 2024 году увидят несколько выставочных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.





С февраля посетители музея смогут заглянуть в «переулки» отечественного искусства 1930-х — мир участников творческого объединения «13». «Столица и усадьба» будет отправной точкой для летнего проекта. Завершится 2024 год выставкой произведений «Нового общества художников», поделились в пресс-службе музея.





До 21 января посетители увидят выставку «Автор неизвестен. Коснуться главного». С 8 февраля по 2 июня будет работать проект, посвященный московской группе «13».





«В работах ее участников, посвященных динамичной городской жизни 1920–1930-х годов, отразилось искусство старых мастеров, принципы фовизма и импрессионизма», — отметили в пресс-службе.





Рассказ о судьбе независимых советских художников будет состоять из собранной графики и живописи Владимира Милашевского, Татьяны Мавриной, Александра Древина и Надежды Удальцовой. Впервые произведения будут показаны в диалоге с работами Эдгара Дега и Жан-Франсуа Милле, Мориса Вламинка и Оттона Фриеза.





С 24 октября 2024 года по 26 января 2025-го будет открыта выставка «Нового общества художников». Посетители познакомятся с живописью и графикой выпускников ведущих творческих вузов начала XX века, с произведениями Бориса Кустодиева, Александра Бенуа и других уже признанных на тот момент мастеров.









Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма