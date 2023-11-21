Чемпионат «История будущего» Российского фонда культуры стартует 23 ноября

Российский фонд культуры объявил о скором старте чемпионата «История будущего».



Проект пройдет в третий раз, сообщили в пресс-службе фонда.



Чемпионат стартует 23 ноября, его участниками станут 79 студентов, которые объединятся в 14 команд. В течение трех дней студенты будут работать над творческим проектом. Команда-победитель получит денежный приз.



В программу чемпионата также вошли экскурсии, круглые столы, дискуссии, мастер-классы от известных артистов и специалистов в своей области. Участие в чемпионате в этом году приняли представители ряда стран, в числе которых Вьетнам, Ливан, Армения, Китай и другие государства.



«Чемпионат «История будущего» — это уникальная возможность проявить себя и реализовать творческий потенциал. В нем принимают участие студенты в возрасте от 18 до 25 лет, заинтересованные в развитии своего проекта, региона и страны. При экспертной поддержке Российского фонда культуры все участники очного этапа чемпионата получат ценный опыт взаимодействия и практические навыки проектной деятельности», — рассказали в Российском фонде культуры.









Фото: пресс-служба Российского фонда культуры







