В Музее Академии художеств открылась выставка работ Николая Фешина и Степана Эрьзи

В Музее Академии художеств открылась выставка «Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выставка представляет собой межмузейный проект, построенный как своеобразный диалог двух мастеров. В экспозицию вошли более 150 предметов авторства Николая Фешина и Степана Эрьзи из собраний 12 музеев и научных институций.



Организаторы выставки отметили, что творческое наследие Фешина и Эрьзи впервые стало предметом сопоставления и анализа. Творческие судьбы художников, отметили в Академии, во многом схожи — оба связаны с русской академической школой, национальными и художественными традициями русского иcкусства.



«Выставка призвана подчеркнуть сходство направлений творческих поисков двух мастеров, прослеживающееся даже в произведениях таких столь разных видов искусства, как живопись и скульптура», — сообщили организаторы.



Посетить выставку можно до 3 марта 2024 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России