Стали известны ведущие церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

21.11.2023
Народный артист России Филипп Киркоров, актер Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев выступят ведущими церемонии вручения XXVIII национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
Мероприятие пройдет 29 ноября в «Крокус Сити Холле», передает
ТАСС.
Филипп Киркоров рассказал, что «Русское радио» и «Золотой граммофон» для него — целая жизнь и эпоха.
«Не только потому, что я абсолютный рекордсмен по количеству золотых граммофонов за всю историю премии — 23 или 24, я не считал, — сказал он. — Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием. Мы пошалим и пошумим на славу», — приводит агентство слова артиста.
Организаторы премии ранее сообщили, что в создании декораций будут задействованы нейросети, которые напишут фрагменты сценария, а голосовые помощники помогут ведущим вести церемонию.
Фото: скриншот видео "Русского радио"/YouTube